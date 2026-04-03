Зеленський повідомив про розмову з Папою Римським на тлі атаки РФ на Україну

Президент України Володимир Зеленський повідомив про свою розмову з Папою Римським Левом XIV.

Про це український президент написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Зеленський, його розмова з понтифіком відбувалась на тлі масованої атаки РФ на Україну.

Він розповів Папі про переговорний процес і роботу з американською командою.

Також Зеленський подякував за сприяння в поверненні викрадених українських дітей і за всю гуманітарну допомогу, яку передав Ватикан.

Крім того, під час розмови йшлося про ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки.

"Побажав Його Святості та вірянам, які святкують Великдень цієї неділі, благословенного свята й миру. Звісно, будемо раді бачити Його Святість в Україні з апостольським візитом. І особливо вдячний, що Папа пам’ятає про Україну, українців і молиться за мир для нашого народу", – додав Зеленський.

Нагадаємо, 15 березня Папа Римський Лев XIV виступив із закликом до негайного припинення вогню у війні з Іраном.

А у лютому Ватикан відмовився долучитися до Ради миру, створення якої ініціював президент США Дональд Трамп.