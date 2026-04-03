Зеленский сообщил о разговоре с Папой Римским на фоне атаки РФ на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем разговоре с Папой Римским Львом XIV.
Об этом украинский президент написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".
Как отметил Зеленский, его разговор с понтификом происходил на фоне массированной атаки РФ на Украину.
Он рассказал Папе о переговорном процессе и работе с американской командой.
Также Зеленский поблагодарил за содействие в возвращении похищенных украинских детей и за всю гуманитарную помощь, которую передал Ватикан.
Кроме того, во время разговора речь шла о ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива.
"Пожелал Его Святейшеству и верующим, которые празднуют Пасху в это воскресенье, благословенного праздника и мира. Конечно, будем рады видеть Его Святейшество в Украине с апостольским визитом. И особенно благодарен, что Папа помнит об Украине, украинцах и молится за мир для нашего народа", – добавил Зеленский.
Напомним, 15 марта Папа Римский Лев XIV выступил с призывом к немедленному прекращению огня в войне с Ираном.
А в феврале Ватикан отказался присоединиться к Совету мира, создание которого инициировал президент США Дональд Трамп.