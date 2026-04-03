Во Франции определили дату суда над левой евродепутаткой за "оправдание терроризма"

Во Франции определили дату судебного разбирательства в отношении евродепутата Римы Хассан от ультралевой "Непокоренной Франции", которую обвиняют в оправдании терроризма.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В прокуратуре Парижа объявили, что рассмотрение обвинений в отношении поста Хассан в соцсетях, который может трактоваться как оправдание терроризма, назначено на 7 июля.

В четверг ее задерживали и несколько часов продержали под стражей, после чего выдали повестку в суд.

Заявили также, что во время обыска у нее обнаружили каннабидиол, этот вопрос будет рассматриваться отдельно. Хассан отвергла обвинения в хранении наркотиков и утверждает, что должна принимать каннабидиол по медицинским показаниям.

Причиной для обвинений в оправдании терроризма стал пост Римы Хассан в Х с цитатой японского террориста из ультралевой группы, осужденного за пропалестинский теракт в аэропорту Тель-Авива в 1972 году, о том, что в условиях гнета "сопротивление является не просто правом, но и обязанностью".

Во Франции по статье об оправдании терроризма грозит штраф до 100 тысяч евро или до семи лет лишения свободы.

Рожденная в Сирии Рима Хассан по этническому происхождению считает себя палестинкой и давно критикует Израиль. В Европарламент она избралась в 2024 году от ультралевой "Непокоренной Франции".

Лидер политсилы Жан-Люк Меланшон назвал обвинения против нее политически мотивированными.

