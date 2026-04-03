В польских Татрах спасатели эвакуировали туристов, застрявших там из-за снега

В польских Татрах вертолетом спасательной службы вывезли "в цивилизацию" группу из пяти туристов, которые уже несколько дней не могли спуститься в долину из-за плохой погоды.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Польская горная спасательная служба в районе Долины пяти озер эвакуировала вертолетом пятерых туристов, которые со вторника застряли в высокогорной хижине-приюте из-за непогоды – снега и лавинной опасности 4-го уровня. Всех доставили в Закопане.

В регионе продолжает действовать 4-й уровень лавинной опасности, спасатели за последние сутки наблюдали многочисленные сходы лавин различного масштаба.

Из-за сложных погодных условий людей призывают воздержаться от походов на высокие вершины, поскольку погода до сих пор очень неблагоприятная.

Как сообщалось, из-за обильных снегопадов в Татрах лыжный сезон в регионе продолжили в том числе на пасхальные выходные. Лыжные подъемники на Каспров Верх и вершину Бялка Татжанка откроют на Пасху.

На крайнем юге Норвегии на Пасху объявили "красное" штормовое предупреждение.