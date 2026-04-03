На півдні Норвегії на Великдень оголосили "червоне" попередження через шторм

У південних регіонах Норвегії оголосили попередження рівня від "жовтого" до "червоного" у зв’язку з наближенням шторму.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Потужний циклон, якому у Великій Британії дали назву "Дейв", у суботу перебуватиме над Шотландією, а у неділю на Великдень дійде до південного узбережжя Норвегії та вируватиме там до вечора.

Адміністрація найпівденніших регіонів Ругаланн і Адгер скликає термінові зустрічі на суботу, щоб узгодити всі приготування до негоди. Для смуги на узбережжі між Ставангером і Крістіансанном оголошено "червоне" попередження. Для столиці Осло оголошено "жовтий" рівень небезпеки.

Метеорологи зазначають, що це незвично сильні вітри, як для цієї пори року. Найсильніші шквали на узбережжі можуть сягати 40-45 метрів на секунду.

На морі очікуються високі хвилі до 8-10 метрів, у горах будуть інтенсивні снігопади.

Людей закликають у зв’язку з негодою утриматись від поїздок у неділю, оскільки буде високий ризик перекриття доріг, мостів, гірських перевалів, пороми можуть бути скасовані.

Раніше цього тижня у центральній Італії через негоду обвалився міст.

Тим часом грецький острів Крит накрила пилова буря, через яку небо стало майже червоного кольору. Через сильні шторми в північній частині Греції загинула одна людина.







