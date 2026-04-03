Мелоні розпочала турне країнами Близького Сходу

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні прибула до Саудівської Аравії, звідки вона почне серію візитів країнами Перської затоки для переговорів щодо енергетики.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє газета Corriere della Sera.

Прем’єрка Італії прибула до Джидди у п’ятницю, 3 квітня. Протягом двох днів Мелоні зустрінеться з провідними лідерами регіону та відвідає, окрім Саудівської Аравії, Об’єднані Арабські Емірати та Катар.

Зазначається, що італійська прем’єрка стала першою західною лідеркою, яка відвідала країни Близького Сходу після початку війни в Ірані. Перед нею візит державами Близького Сходу здійснив президент України Володимир Зеленський.

Візит Мелоні буде зосереджений на переговорах щодо енергетичної безпеки Італії.

Ця країна, як повідомлялося, зазнала найбільшої економічної шкоди серед країн ЄС внаслідок порушення судноплавства через Ормузьку протоку.

Як писала "Європейська правда", Італія разом із Нідерландами та Об’єднаними Арабськими Еміратами наполягає на реалізації плану щодо створення гуманітарного коридору, який дозволить забезпечити постачання життєво важливих вантажів, незважаючи на блокаду Іраном Ормузької протоки.

Напередодні міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер заявила, що 40 кран, які зібралися на віртуальній зустрічі щодо Ормузької протоки, готові вжити "економічних та дипломатичних" заходів для відновлення судноплавства.