Мелони начала турне по странам Ближнего Востока

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла в Саудовскую Аравию, откуда она начнет серию визитов по странам Персидского залива для переговоров по энергетике.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает газета Corriere della Sera.

Премьер Италии прибыла в Джидду в пятницу, 3 апреля. В течение двух дней Мелони встретится с ведущими лидерами региона и посетит, кроме Саудовской Аравии, Объединенные Арабские Эмираты и Катар.

Отмечается, что итальянский премьер стала первым западным лидером, которая посетила страны Ближнего Востока после начала войны в Иране. До неё с визитом в страны Ближнего Востока побывал президент Украины Владимир Зеленский.

Визит Мелони будет сосредоточен на переговорах по энергетической безопасности Италии.

Эта страна, как сообщалось, понесла наибольший экономический ущерб среди стран ЕС в результате нарушения судоходства через Ормузский пролив.

Как писала "Европейская правда", Италия вместе с Нидерландами и Объединенными Арабскими Эмиратами настаивает на реализации плана по созданию гуманитарного коридора, который позволит обеспечить поставки жизненно важных грузов, несмотря на блокаду Ираном Ормузского пролива.

Накануне министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что 40 кран, которые собрались на виртуальной встрече по Ормузскому проливу, готовы принять "экономические и дипломатические" меры для восстановления судоходства.