ЗМІ: США проводять пошуково-рятувальну операцію після заяв Ірану про збиття F-15

Іран стверджує, що збив американський винищувач F-15 – що може бути першим таким випадком з початку війни в Ірані.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили іранські ЗМІ та джерело Axios, знайоме з інцидентом.

За даними джерела, зараз проводяться пошуково-рятувальні роботи з метою виявлення двох членів екіпажу.

Це може бути перший випадок з початку війни, коли американський літак збитий ворожим вогнем.

У п'ятницю іранські державні ЗМІ опублікували фотографії і відео, на яких нібито зображені частини збитого літака і одне з катапультованих крісел.

Iranian media has posted what appears to be debris from a USAF F-15E Strike Eagle, reportedly downed earlier today.



Seen here, the remains of a vertical stabilizer. pic.twitter.com/FGD8jrmM4p – OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 3, 2026

Американські військові і Білий дім не відразу відповіли на запити про коментарі.

Судячи з фотографій і відео, це був винищувач F-15.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану новими ударами по інфраструктурі, зокрема по мостах та електростанціях.

Видання Axios повідомило 1 квітня, що США та Іран обговорюють можливу угоду, яка передбачатиме припинення вогню в обмін на відкриття Тегераном Ормузької протоки.

Як повідомляли ЗМІ, за вказівкою Трампа віцепрезидент Джей Ді Венс дав зрозуміти посередникам у переговорах з Іраном, що Трамп готовий до перемир'я, якщо будуть виконані певні вимоги США.