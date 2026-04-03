СМИ: США проводят поисково-спасательную операцию после заявлений Ирана о сбитии F-15
Иран утверждает, что сбил американский истребитель F-15 – что может быть первым таким случаем с начала войны в Иране.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили иранские СМИ и источник Axios, знакомый с инцидентом.
По данным источника, сейчас проводятся поисково-спасательные работы с целью выявления двух членов экипажа.
Это может быть первый случай с начала войны, когда американский самолет сбит вражеским огнем.
В пятницу иранские государственные СМИ опубликовали фотографии и видео, на которых якобы запечатлены части сбитого самолета и одно из катапультированных кресел.
Iranian media has posted what appears to be debris from a USAF F-15E Strike Eagle, reportedly downed earlier today.– OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 3, 2026
Американские военные и Белый дом не сразу ответили на запросы о комментариях.
Судя по фотографиям и видео, это был истребитель F-15.
Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами по инфраструктуре, в частности по мостам и электростанциям.
Издание Axios сообщило 1 апреля, что США и Иран обсуждают возможное соглашение, которое будет предусматривать прекращение огня в обмен на открытие Тегераном Ормузского пролива.
Как сообщали СМИ, по указанию Трампа вице-президент Джей Ди Вэнс дал понять посредникам в переговорах с Ираном, что Трамп готов к перемирию, если будут выполнены определенные требования США.