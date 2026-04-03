Литва провела операцію проти контрабанди наркотиків

Литовські правоохоронці повідомили про масштабну операцію проти контрабанди наркотиків, в результаті якої було вилучено понад тонну кокаїну.

Про це, як пише "Європейська правда", передає LRT.

У ході операції правоохоронці вилучили 800 кілограмів наркотиків у Литві, а також ще 220 кілограмів – у Німеччині.

За даними слідства, контрабанду кокаїну здійснювали особи, які маскували цю діяльність під законну або імітували легальну діяльність компаній під прикриттям. Правоохоронці виявили близько 10 фіктивних підприємств, залучених до операції.

Стверджується, що наркотики, завезені до Литви, зберігалися на складах в Каунасі, де їх сортували та готували до контрабанди до інших європейських країн.

За даними прокуратури, кількох підозрюваних було заарештовано, тоді як решті обрали більш м’які запобіжні заходи.

Минулого тижня Європейське поліцейське управління повідомило про операцію проти шотландського злочинного угруповання, яке, як підозрюється, займається наркоторгівлею.

Також повідомляли, що у Польщі співробітники Центрального бюро розслідувань поліції та прикордонної служби затримали трьох осіб, підозрюваних в участі в організованому злочинному угрупованні, яке займалося контрабандою наркотиків у великих масштабах.