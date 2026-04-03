Литва провела операцию по борьбе с контрабандой наркотиков

Литовские правоохранители сообщили о масштабной операции по борьбе с контрабандой наркотиков, в результате которой было изъято более тонны кокаина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

В ходе операции правоохранители изъяли 800 килограммов наркотиков в Литве, а также еще 220 килограммов – в Германии.

По данным следствия, контрабанду кокаина осуществляли лица, которые маскировали эту деятельность под законную или имитировали легальную деятельность компаний под прикрытием. Правоохранители выявили около 10 фиктивных предприятий, вовлеченных в операцию.

Утверждается, что наркотики, завезенные в Литву, хранились на складах в Каунасе, где их сортировали и готовили к контрабанде в другие европейские страны.

По данным прокуратуры, несколько подозреваемых были арестованы, в то время как остальным избрали более мягкие меры пресечения.

На прошлой неделе Европейское полицейское управление сообщило об операции против шотландской преступной группировки, которая, как подозревается, занимается наркоторговлей.

Также сообщалось, что в Польше сотрудники Центрального бюро расследований полиции и пограничной службы задержали трех человек, подозреваемых в участии в организованной преступной группировке, которая занималась контрабандой наркотиков в крупных масштабах.