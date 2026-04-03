У Румунії суд скасував нагляд за антизахідним екскандидатом у президенти Джорджеску

Суд у Бухаресті скасував захід судового контролю, застосований до антизахідного політика та екскандидата у президенти Келіна Джорджеску у справі про його підтримку діячів та ідей, пов'язаних із міжвоєнним фашистським рухом Румунії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Джорджеску був поміщений під нагляд 26 лютого 2025 року. Серед обмежень, накладених на політика, були заборона залишати територію Румунії, обов’язок повідомляти про зміну місця проживання, щотижнева явка у відділенні поліції та заборона на використання соцмереж для поширення антисемітського, фашистського чи ксенофобського контенту.

Зазначається, що суд схвалив апеляцію Джорджеску і рішення є остаточним. Нині розпочався розгляд по суті справи про його підтримку міжвоєнних фашистських рухів Румунії.

Зазначимо, що Джорджеску вже перебуває під слідством за інші серйозні злочини, зокрема за співучасть у підриві конституційного ладу, поширення неправдивої інформації та заснування антисемітської організації. У разі визнання винним у цих злочинах йому загрожує від 10 до 20 років тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, що відомий антизахідними поглядами Келін Джорджеску виграв перший тур президентських виборів у Румунії в листопаді 2024 року.

Тоді Конституційний суд Румунії безпрецедентно анулював результати першого туру виборів після того, як з'явилися звинувачення в тому, що Росія провела скоординовану онлайн-кампанію для просування кандидатури Джорджеску.

Після цього Джорджеску заборонили брати участь у повторних президентських виборах у травні.