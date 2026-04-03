В Румынии суд отменил надзор за антизападным кандидатом в президенты Джорджеску

Суд в Бухаресте отменил меру судебного контроля, примененную к антизападному политику и бывшему кандидату в президенты Келину Джорджеску по делу о его поддержке деятелей и идей, связанных с межвоенным фашистским движением Румынии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Джорджеску был помещен под надзор 26 февраля 2025 года. Среди ограничений, наложенных на политика, были запрет покидать территорию Румынии, обязанность сообщать об изменении места жительства, еженедельная явка в отделение полиции и запрет на использование соцсетей для распространения антисемитского, фашистского или ксенофобского контента.

Отмечается, что суд удовлетворил апелляцию Джорджеску и решение является окончательным. В настоящее время началось рассмотрение по существу дела о его поддержке межвоенных фашистских движений Румынии.

Отметим, что Джорджеску уже находится под следствием по другим серьезным преступлениям, в частности за соучастие в подрыве конституционного строя, распространение ложной информации и создание антисемитской организации. В случае признания виновным в этих преступлениях ему грозит от 10 до 20 лет тюремного заключения.

Напомним, что известный своими антизападными взглядами Келин Джорджеску выиграл первый тур президентских выборов в Румынии в ноябре 2024 года.

Тогда Конституционный суд Румынии беспрецедентно аннулировал результаты первого тура выборов после того, как появились обвинения в том, что Россия провела скоординированную онлайн-кампанию для продвижения кандидатуры Джорджеску.

После этого Джорджеску запретили участвовать в повторных президентских выборах в мае.