Сибіга: Україна очікує юридичне затвердження Спецтрибуналу щодо агресії РФ у травні

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна сподівається юридично закріпити угоду про створення Спеціального трибуналу за злочин агресії РФ наступного місяця.

Про це, як пише "Європейська правда", міністр заявив в ефірі телемарафону.

Глава МЗС повідомив, що після засідання міністрів закордонних справ ЄС у Києві 31 березня про наміри приєднатися до угоди про Спецтрибунал заявили 13 держав блоку та ще одна з-за меж Євросоюзу.

За словами Сибіги, загалом 16 країни надали попереднє підтвердження про свою участь в угоді, що є необхідним юридичним мінімумом.

Україна очікує, що юридичне закріплення Спецтрибуналу вдасться завершити на засіданні Комітету міністрів Ради Європи у Кишиневі наступного місяця, додав міністр.

"Згідно з процедурою, нам потрібно 16 країн. Ми вже маємо попереднє підтвердження щодо такої кількості країн, але вони проходять необхідні процедури. Це важливо, оскільки наступний важливий етап у створенні Спецтрибуналу – засідання міністрів закордонних справ Ради Європи у Кишиневі у травні. Тому важливо, що ми вийшли саме з такою кількістю держав, аби юридично-формально створити трибунал", – заявив Сибіга.

Нагадаємо, днями міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, що Німеччина, Британія та Молдова підтвердили свою готовність долучитися до угоди про Спеціальний трибунал з розслідування злочину агресії Росії проти України.

Повідомляли, що 23 січня Рада Європи, Європейська комісія та Європейська служба зовнішніх дій підписали угоду про створення групи, яка готуватиме Спецтрибунал з розслідування злочину агресії РФ.

Як писали, глава дипломатії ЄС Кая Каллас повідомила про перші 10 мільйонів євро, які Євросоюз виділив на створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

