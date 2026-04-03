Сибига: Украина ожидает юридического утверждения Спецтрибунала по агрессии РФ в мае

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина надеется юридически закрепить соглашение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии РФ в следующем месяце.

Об этом, как пишет "Европейская правда", министр заявил в эфире телемарафона.

Глава МИД сообщил, что после заседания министров иностранных дел ЕС в Киеве 31 марта о намерении присоединиться к соглашению о Спецтрибунале заявили 13 государств блока и еще одно из-за пределов Евросоюза.

По словам Сибиги, в общей сложности 16 стран предоставили предварительное подтверждение о своем участии в соглашении, что является необходимым юридическим минимумом.

Украина ожидает, что юридическое закрепление Спецтрибунала удастся завершить на заседании Комитета министров Совета Европы в Кишиневе в следующем месяце, добавил министр.

"Согласно процедуре, нам нужно 16 стран. У нас уже есть предварительное подтверждение от такого количества стран, но они проходят необходимые процедуры. Это важно, поскольку следующий важный этап в создании Спецтрибунала – заседание министров иностранных дел Совета Европы в Кишиневе в мае. Поэтому важно, что мы вышли именно с таким количеством государств, чтобы юридически-формально создать трибунал", – заявил Сибига.

Напомним, на днях министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Германия, Великобритания и Молдова подтвердили свою готовность присоединиться к соглашению о Специальном трибунале по расследованию преступления агрессии России против Украины.

Сообщалось, что 23 января Совет Европы, Европейская комиссия и Европейская служба внешних действий подписали соглашение о создании группы, которая будет готовить Спецтрибунал по расследованию преступления агрессии РФ.

Как писали, глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о первых 10 миллионах евро, которые Евросоюз выделил на создание Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

