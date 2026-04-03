СМИ: попытки посредников приблизить США и Иран к перемирию зашли в тупик

Усилия стран Ближнего Востока и других региональных посредников во главе с Пакистаном по организации переговоров о прекращении огня между США и Ираном зашли в тупик.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Wall Street Journal.

По словам посредников, Иран официально сообщил им, что не готов встречаться с представителями США в Исламабаде в ближайшие дни. Тегеран называет требования Вашингтона неприемлемыми.

Ранее Иран заявил, что прекратит войну только при условии, что США выплатят репарации, выведут войска с баз на Ближнем Востоке и дадут гарантии, что не будут атаковать снова.

Турция и Египет все еще настаивают на попытках организовать переговоры. Среди потенциальных площадок рассматривают столицу Катара Доху или Стамбул.

Напомним, 3 апреля президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами по инфраструктуре, в частности по мостам и электростанциям.

Издание Axios сообщило 1 апреля, что США и Иран обсуждают возможное соглашение, которое будет предусматривать прекращение огня в обмен на открытие Тегераном Ормузского пролива.

Как сообщали СМИ, по указанию Трампа вице-президент Джей Ди Венс дал понять посредникам в переговорах с Ираном, что Трамп готов к перемирию, если будут выполнены определенные требования США.