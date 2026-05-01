Уряд обіцяє подавати євроінтеграційні законопроєкти за пів року до дедлайну схвалення

Кабінет міністрів запроваджує новий регламент подання євроінтеграційних ініціатив, згідно з яким законопроєкти мають надходити до Верховної Ради не пізніше ніж за шість місяців до запланованого строку виконання заходу.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив віцепрем'єр з питань європейської інтеграції Тарас Качка під час виступу в парламенті, його слова наводить агентство "Інтерфакс-Україна".

За словами Качки, важливо, щоб у Верховної Ради було достатньо часу для роботи над ухваленням необхідних євроінтеграційних законів.

"Тому ми визначили, що якщо потрібне схвалення законопроєкту, то цей законопроєкт повинен бути поданий до парламенту не пізніше, ніж за 6 місяців до запланованого строку виконання того чи іншого заходу", – сказав Качка на "Годині запитань до уряду" в Раді в п’ятницю.

Віцепрем'єр виділив дві ключові події 2026 року, що визначать темпи інтеграції: червневе засідання Європейської ради, де очікується формальне рішення про відкриття кластерів, та звіт Єврокомісії у листопаді щодо загальної оцінки по всіх країнах-кандидатах в рамках пакета розширення. Оцінка в листопаді базуватиметься на результатах роботи України до кінця жовтня.

"Якщо оцінки в листопаді будуть проривними, то наша амбіція укласти договір про вступ у 2027 році буде реалістичною… Найважливішим з огляду на нинішній стан Євросоюзу є виконання і реалізація плану заходів у сфері верховенства права і виконання вимог Європейського Союзу за 23 та 24 розділом переговорів – це верховенство права, права людини, органи правопорядку", – повідомив віцепрем'єр.

Качка також заявив, що за умови збереження високого темпу реформ Україна спроможна закрити більшість переговорних розділів протягом наступних 12-18 місяців.

Наразі технічна робота ведеться за всіма шістьма кластерами, що охоплюють 145 вимог Європейського Союзу та 1875 заходів.

За даними видання FT, темп реформ і різне бачення швидкості вступу посилили напругу між Україною і ЄС.

