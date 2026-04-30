В Латвії анонсували масштабну трансформацію Збройних сил з огляду на війну в Україні

У Національних збройних силах (НЗС) Латвії очікується масштабніша трансформація з огляду на тривалу війну, яку Росія розгорнула в Україні, та нові загрози для регіону в цілому.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив командувач латвійських НЗС Каспарс Пуданс, якого цитує Delfi.

Пуданс зазначив, що його перший рік на посаді командувача НЗС став періодом стратегічного аналізу, під час якого, зокрема, було проведено два масштабні дослідження під керівництвом генералів щодо того, як з часом трансформувалася війна та які уроки з цих змін має винести Латвія.

У дослідженні зроблено висновок, що в Латвії необхідно провести певну трансформацію у збройних силах, внести зміни до доктрини і, можливо, змінити загальну структуру армії, вказав він.

За його словами, намічені зміни зараз аналізуються та тестуються в ході військових навчань, вивчається, як існуючі технології – у поєднанні з автономними системами та новими цифровими системами управління – можуть забезпечити вищу ефективність.

Пуданс підкреслив, що зміни в збройних силах не будуть інтуїтивними або імпульсивними, а ґрунтуватимуться на проведеному аналізі.

Говорячи про нинішню ситуацію з безпекою в Латвії, він зазначив, що необхідно бути готовими до різних інцидентів, і до їх ймовірності також готуються НЗС – вивчається досвід України, і відповідно до нього коригуються оборонні плани Латвії.

