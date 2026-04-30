В Латвии анонсировали масштабную трансформацию Вооруженных сил, учитывая войну в Украине

В Национальных вооруженных силах (НВС) Латвии ожидается масштабная трансформация, учитывая длительную войну, которую Россия развернула в Украине, и новые угрозы для региона в целом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил командующий латвийских НВС Каспарс Пуданс, которого цитирует Delfi.

Пуданс отметил, что его первый год в должности командующего НВС стал периодом стратегического анализа, во время которого, в частности, было проведено два масштабных исследования под руководством генералов о том, как со временем трансформировалась война и какие уроки из этих изменений должна вынести Латвия.

В исследовании сделан вывод, что в Латвии необходимо провести определенную трансформацию в вооруженных силах, внести изменения в доктрину и, возможно, изменить общую структуру армии, указал он.

По его словам, намеченные изменения сейчас анализируются и тестируются в ходе военных учений, изучается, как существующие технологии – в сочетании с автономными системами и новыми цифровыми системами управления – могут обеспечить более высокую эффективность.

Пуданс подчеркнул, что изменения в вооруженных силах не будут интуитивными или импульсивными, а будут основываться на проведенном анализе.

Говоря о нынешней ситуации с безопасностью в Латвии, он отметил, что необходимо быть готовыми к различным инцидентам, и к их вероятности также готовятся НВС – изучается опыт Украины, и в соответствии с ним корректируются оборонные планы Латвии.

