Туск: Україна допоможе Польщі створити армаду дронів

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив про співпрацю Польщі з Україною у будівництві сучасної армади безпілотників для його країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив під час виступу у Жешуві, його цитує Interia Wydarzenia.

Туск виступив на конференції "Шлях до Конференції з відновлення України: безпековий та оборонний вимір". Ця подія розпочинає підготовку до проведення Конференції з відновлення України, яка відбудеться у червні цього року в Гданську.

"Я пишаюся тим, що сьогодні можу разом з вами відкрити цей новий розділ у розбудові польської безпеки, і я пишаюся тим, що нашим партнером у цьому проєкті є країна, яка має найбільший досвід у тому, що сьогодні вирішує долю в повітрі", – сказав він.

"З великим задоволенням можу сьогодні оголосити, що польський план створення армади дронів буде планом, який також підтримуватимуть технічні ідеї та компетенції в галузі дронів наших українських друзів" – додав він.

Туск наголосив, що Україна виявилася партнером для держав, які хочуть захищати свій повітряний простір, нагадавши про її допомогу країнам Близького Сходу.

"Я хочу тут, у Жешуві, дуже чітко підкреслити, що польсько-українські відносини та відносини між Європою та Україною – це не одностороння допомога країні, яка воює. Нам вдалося – і Польща досягла успіху, бо ми були провідною державою в цьому процесі – побудувати таку модель партнерства… в якій також Україна може щось дати", – додав Туск.

Нагадаємо, в понеділок Туск зустрівся у Жешуві з українcькою прем’єркою Юлією Свириденко.