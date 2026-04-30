У Німеччині погодили розподіл витрат за опалення між орендарями і орендодавцями

Коаліційний уряд Німеччини домовився про механізм розподілу витрат між орендодавцями та орендарями в рамках запланованих реформ закону про опалення, що має на меті зменшити занепокоєння щодо зростання витрат на житло.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

Згідно з угодою, орендодавці та орендарі розділять певні витрати, пов'язані з системами опалення, включаючи витрати на паливо та мережу. Ця угода відкриває шлях для затвердження урядом переглянутого законодавства.

Запланована реформа скасує ключові елементи закону про опалення попереднього уряду, який містив вимоги швидкого переходу на системи відновлюваної енергії, що викликало негативну реакцію виборців.

Попередній закон, який відстоював колишній міністр економіки Роберт Габек, вимагав, щоб нові системи опалення працювали щонайменше на 65% відновлюваної енергії, спочатку застосовуючись до нових будівель у визначених районах.

Натомість нова законодавча база продовжує дозволяти встановлення нових систем опалення на викопному паливі, за умови, що з 2029 року вони поступово переходитимуть на більш екологічні види палива, включаючи біометан та синтетичне паливо.

Якщо у квартирі буде встановлено систему опалення, яка використовує викопне паливо для виробництва тепла, орендодавці повинні будуть зробити свій внесок в оплату мережевих тарифів та палива. Ця угода спрямована на захист орендарів від надмірних витрат на комунальні послуги, оскільки вони не контролюють, яку систему опалення встановлює орендодавець.

Екологічні групи попередили про потенційну "пастку витрат", пов’язану з газом. Вони також розкритикували ці плани як крок назад у боротьбі зі зміною клімату, стверджуючи, що вони продовжать залежність від викопного палива.

Як повідомлялося, на тлі стрімкого зростання цін через війну на Близькому Сході понад половина німців почали економити.

У Нідерландах заміри настроїв у суспільстві свідчать про різке посилення стурбованості щодо свого фінансового становища на тлі підвищення цін внаслідок війни на Близькому Сході.