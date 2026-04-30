В Германии согласовали распределение расходов за отопление между арендаторами и арендодателями

Коалиционное правительство Германии договорилось о механизме распределения расходов между арендодателями и арендаторами в рамках запланированных реформ закона об отоплении с целью уменьшить беспокойство из-за роста расходов на жилье.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

Согласно договору, арендодатели и арендаторы разделят определенные расходы, связанные с системами отопления, включая расходы на топливо и теплосети. Это соглашение открывает путь для утверждения правительством пересмотренного законодательства.

Запланированная реформа отменит ключевые элементы закона об отоплении предыдущего правительства, который содержал требования быстрого перехода на системы возобновляемой энергии, что вызвало негативную реакцию избирателей.

Предыдущий закон, который отстаивал бывший министр экономики Роберт Хабек, требовал, чтобы новые системы отопления работали минимум на 65% возобновляемой энергии, сначала применяясь к новым зданиям в определенных районах.

Новая законодательная база продолжает позволять установку новых систем отопления на ископаемом топливе, при условии, что с 2029 года они постепенно будут переходить на более экологичные виды топлива, включая биометан и синтетическое топливо.

Если в квартире будет установлена система отопления, которая использует ископаемое топливо для производства тепла, арендодатели должны будут внести свой вклад в оплату сетевых тарифов и топлива. Это соглашение направлено на защиту арендаторов от чрезмерных расходов на коммунальные услуги, поскольку они не контролируют, какую систему отопления устанавливает арендодатель.

Экологические группы предупредили о потенциальной "ловушке расходов", связанной с газом. Они также раскритиковали эти планы как шаг назад в борьбе с изменением климата, утверждая, что они продлят зависимость от ископаемого топлива.

