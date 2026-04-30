У Литві тестують систему оповіщення населення

У четвер опівдні в Литві відбудеться загальнонаціональне тестування системи оповіщення та попередження населення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

За інформацією Департаменту пожежної охорони та рятувальних служб, о 11:52 по всій країні пролунають сирени, які звучатимуть протягом трьох хвилин, до 11:55.

Одночасно люди отримають повідомлення про тривогу на свої мобільні телефони, а також сповіщення через додаток LT72.

Посадовці наголосили, що тестування є запланованим і що сирени не сигналізують про реальну небезпеку.

Управління повідомило, що, почувши сирени або отримавши повідомлення про тривогу, люди повинні увімкнути LRT RADIO або LRT TV, щоб стежити за офіційною інформацією – така сама процедура застосовуватиметься у разі реальної надзвичайної ситуації.

Повідомлення про тривогу надсилаються всім користувачам мобільних телефонів, але їх отримують лише ті, у кого увімкнено функцію оповіщення.

Система оповіщення населення призначена для швидкого інформування людей про загрози життю, здоров’ю чи майну, і її робота регулярно перевіряється. Такі перевірки зазвичай проводяться двічі на рік, хоча за потреби їх можуть проводити частіше.

Під час останнього тестування у грудні 2025 року по всій країні було активовано близько 1 160 сирен, при цьому 2,6% з них не спрацювали, порівняно з 5,4% під час попереднього тестування.

Наразі сирени охоплюють близько 69% населення. Очікується, що завдяки новим установкам та модернізації до 2029 року охоплення досягне близько 75% мешканців.

Повідомляли, що у Фінляндії вже деякий час тому почалась розробка доповнення до функціоналу застосунку служб надзвичайних ситуацій 112 Finland на випадок повітряної тривоги, у цій роботі враховують і досвід України.

Нагадаємо, у жовтні минулого року в Литві проходили Vyčio Skliautas 2025 – наймасштабніші в історії країни навчання для перевірки системи мобілізації, у яких брали участь понад 100 установ і близько 2 тисяч учасників.