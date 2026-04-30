В Литве тестируют систему оповещения населения

В четверг в полдень в Литве состоится общенациональное тестирование системы оповещения и предупреждения населения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

По информации Департамента пожарной охраны и спасательных служб, в 11:52 по всей стране прозвучат сирены, которые будут звучать в течение трех минут, до 11:55.

Одновременно люди получат сообщение о тревоге на свои мобильные телефоны, а также оповещение через приложение LT72.

Чиновники отметили, что тестирование является запланированным и что сирены не сигнализируют о реальной опасности.

Управление сообщило, что, услышав сирены или получив сообщение о тревоге, люди должны включить LRT RADIO или LRT TV, чтобы следить за официальной информацией, – такая же процедура будет применяться в случае реальной чрезвычайной ситуации.

Сообщения о тревоге отправляются всем пользователям мобильных телефонов, но их получают только те, у кого включена функция оповещения.

Система оповещения населения предназначена для быстрого информирования людей об угрозах жизни, здоровью или имуществу, и ее работа регулярно проверяется. Такие проверки обычно проводятся дважды в год, хотя при необходимости их могут проводить чаще.

Во время последнего тестирования в декабре 2025 года по всей стране было активировано около 1 160 сирен, при этом 2,6% из них не сработали, по сравнению с 5,4% во время предыдущего тестирования.

Сейчас сирены охватывают около 69% населения. Ожидается, что благодаря новым установкам и модернизации к 2029 году охват достигнет около 75% жителей.

Сообщалось, что в Финляндии уже некоторое время назад началась разработка дополнения к функционалу приложения служб чрезвычайных ситуаций 112 Finland на случай воздушной тревоги, в этой работе учитывают и опыт Украины.

Напомним, в октябре прошлого года в Литве проходили Vyčio Skliautas 2025 – самые масштабные в истории страны учения для проверки системы мобилизации, в которых принимали участие более 100 учреждений и около 2 тысяч участников.