У Фінляндії з наступного року запрацює система оповіщень про повітряні загрози за зразком України

У Фінляндії найпізніше до кінця 2027 року мають запустити систему оповіщення про повітряні загрози, яку розробляють з урахуванням досвіду України.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

У Фінляндії паралельно розробляють мобільний застосунок для інформування про повітряні загрози та оповіщення на основі текстових повідомлень.

Запуск системи очікується наприкінці 2027 року, але припускають, що робота може завершитися і раніше.

У ситуаціях, як недільний інцидент, коли на південний схід країни вперше "заблукали" кілька українських безпілотників, громадяни отримуватимуть оповіщення і текстовими повідомленнями, і через застосунок, де надаватиметься більше інформації. Текстові повідомлення приходитимуть на усі апарати у зоні, якої стосується надзвичайна ситуація, навіть старі кнопкові мобільні телефони.

Застосунок стане складовою вже існуючого застосунку 112 Suomi.fi, через який розсилають оповіщення у "цивільних" ситуаціях.

На розвиток системи оповіщення населення у 2025 році у додатковому бюджеті заклали 6 млн євро. ЄС також співфінансує проєкт, внесок складає приблизно 500 тисяч євро.

Як відомо, упродовж тижня системних ударів України по російських портах на Балтійському морі, що відіграють ключову роль для експорту нафти, у низці випадків ударні БпЛА залетіли на територію держав Балтії та Фінляндії.

В МЗС України перепросили перед партнерами за інциденти.

Вранці 31 березня на території Естонії знову знайшли безпілотник, що розбився там, всього повітряний простір могли порушити близько десятка апаратів; в країні оголошували повітряну тривогу. Фінляндія вночі піднімала винищувачі через потенційну можливість потрапляння в її повітряний простір ударних БпЛА.

Водночас Москва просуває наратив, що ці країни нібито дозволили Україні використовувати свій повітряний простір для ударів по російських портах.