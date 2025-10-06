Литва розпочинає найбільші в історії мобілізаційні навчання на випадок кризи

У понеділок Литва розпочала Vyčio Skliautas 2025 – наймасштабніші в історії країни навчання для перевірки системи мобілізації, у яких беруть участь понад 100 установ і близько 2 тисяч учасників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Навчання, що триватимуть до 11 жовтня, мають на меті оцінити, наскільки ефективно Литва може реорганізувати та об’єднати ресурси для захисту країни й забезпечення роботи життєво важливих служб у разі кризи безпеки, повідомили в канцелярії уряду.

Під час навчань перевірятимуть, як державні інституції, муніципалітети та неурядові організації діятимуть і співпрацюватимуть у відповідь на звичайні та гібридні загрози. Учасникам доведеться ухвалювати ключові рішення, що стосуються національної оборони та підтримки союзників.

Сценарій навчань побудовано на реалістичних ситуаціях, які змушують учасників розв’язувати складні дилеми. У міру просування навчань оцінюватимуть готовність учасників проводити евакуацію цивільного населення та організовувати практичні аспекти таких операцій.

У вівторок і в середу відбудеться масштабне тренування з евакуації людей із вокзалу у Вільнюсі до інших муніципалітетів. Також буде перевірено, як Литва реагує на повітряні тривоги, зокрема здатність країни виявляти та нейтралізовувати повітряні загрози.

Координацію дій оцінюватимуть між Збройними силами, Прикордонною службою, Службою охорони високопосадовців, поліцією та іншими структурами.

Системи оповіщення населення перевірятимуть за допомогою сирен, мобільних сповіщень і повідомлень у ЗМІ.

Лікарні відпрацьовуватимуть перехід у режим мобілізації, щоб забезпечити безперервність медичної допомоги в умовах змінної безпекової ситуації.

Уряд, міністерства, органи безпеки та оборони, Верховний суд, Банк Литви та інші органи будуть виконувати функції Державного центру мобілізації, який координуватиме основні функції держави в разі мобілізації.

У навчаннях беруть участь усі 60 муніципалітетів, а також 115 установ і органів, до яких приєдналися НУО та чотири великі мережі роздрібної торгівлі продуктами харчування.

Загалом у навчаннях беруть участь близько 1200 посадовців та офіцерів і приблизно 1000 волонтерів.

Нагадаємо, цими вихідними у Вільнюсі закривали аеропорт через 25 метеозондів, що порушили авіапростір з Білорусі.

Раніше у вересні аеропорт Вільнюса кілька разів зупиняв роботу через ймовірні дрони.