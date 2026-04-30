В ЄС кажуть, що блокада Ормузької протоки може мати катастрофічні наслідки

Єврокомісар з питань транспорту Апостолос Цицикостас заявив, що якщо найближчим часом Ормузьку протоку не відкриють для вільного проходу суден, що перевозять нафту і газ, це матиме "катастрофічні наслідки" для світу.

Заяву єврокомісара наводить Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Жоден вид транспорту не є винятком у ситуації з дефіцитом палива, спричиненою війною в Ірані, наголосив Цицикостас.

Хоча він визнав, що ціни на паливо різко зросли і що "запаси палива для комерційних літаків у деяких частинах Європи перебувають під тиском", єврокомісар запевнив, що "немає фактичних доказів" дефіциту палива.

"Європа має надзвичайні резерви, які можна мобілізувати, якщо – тільки якщо – це буде необхідно. Наразі ринок поглинає цей шок", – сказав він.

Цицикостас підтвердив усі надзвичайні пропозиції, висунуті ЄС у рамках плану AccelerateEU: посилення координації, створення спостережного центру з постачання палива, спеціальні рекомендації для авіакомпаній та пошук альтернативних постачальників, "включно з авіаційним паливом зі Сполучених Штатів Америки".

Якщо ситуація погіршиться, ЄК готова тимчасово скоригувати свої власні правила, сказав він.

"Блокада Ормузької протоки – це суворе нагадування про те, чому ми повинні прискорити перехід на альтернативні види палива. Європейський Союз повинен стати енергетично незалежним", – резюмував єврокомісар.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що Іран хоче, аби США "якнайшвидше" відкрили Ормузьку протоку.

За даними видання The Times, Україна готова направити в Ормузьку протоку для розмінування свої мінні тральники з Британії.

Також ЗМІ писали, що Пентагон повідомив американським законодавцям цього тижня, що на розмінування Ормузької протоки, ймовірно, знадобиться шість місяців.