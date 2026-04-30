В ЕС говорят, что блокада Ормузского пролива может иметь катастрофические последствия

Еврокомиссар по вопросам транспорта Апостолос Цицикостас заявил, что если в ближайшее время Ормузский пролив не откроют для свободного прохода для судов, перевозящих нефть и газ, это будет иметь "катастрофические последствия" для мира.

Заявление еврокомиссара приводит Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Ни один вид транспорта не является исключением в ситуации с дефицитом топлива, вызванной войной в Иране, отметил Цицикостас.

Хотя он признал, что цены на топливо резко выросли и что "запасы топлива для коммерческих самолетов в некоторых частях Европы находятся под давлением", еврокомиссар заверил, что "нет фактических доказательств" дефицита топлива.

"Европа имеет чрезвычайные резервы, которые можно мобилизовать, если – только если – это будет необходимо. Сейчас рынок поглощает этот шок", – сказал он.

Цицикостас подтвердил все чрезвычайные предложения, выдвинутые ЕС в рамках плана AccelerateEU: усиление координации, создание наблюдательного центра по поставкам топлива, специальные рекомендации для авиакомпаний и поиск альтернативных поставщиков, "включая авиационное топливо из Соединенных Штатов Америки".

Если ситуация ухудшится, ЕК готова временно скорректировать свои собственные правила, сказал он.

"Блокада Ормузского пролива – это суровое напоминание о том, почему мы должны ускорить переход на альтернативные виды топлива. Европейский Союз должен стать энергетически независимым", – резюмировал еврокомиссар.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран хочет, чтобы США "как можно быстрее" открыли Ормузский пролив.

По данным издания The Times, Украина готова направить в Ормузский пролив для разминирования свои минные тральщики из Британии.

Также СМИ писали, что Пентагон сообщил американским законодателям на этой неделе, что на разминирование Ормузского пролива, вероятно, понадобится шесть месяцев.