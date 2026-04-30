Призначений посол РФ погрожував Молдові через Придністров'я, у МЗС відреагували

Глава МЗС Молдови Міхай Попшой відреагував на заяви призначеного посла РФ Олега Озерова, який сказав, що Москва захищатиме своїх громадян у Придністровському регіоні "усіма доступними засобами" у разі силового сценарію врегулювання конфлікту.

Про це повідомляє NewsMaker, пише "Європейська правда".

Попшой розцінив заяву російського дипломата як частину гібридної війни Росії проти Молдови, порадивши йому зосередитися на своїх безпосередніх обов’язках.

"Пану Озерову ми рекомендуємо зосередитися на дипломатичній діяльності, адже не молдовські дрони порушують повітряний простір Росії, а російські (порушують простір Молдови. – Ред.). Не молдовські війська перебувають на території Російської Федерації, а російські війська незаконно розміщуються на території Молдови вже понад 30 років. І суверенітет нашої країни та нейтралітет підриває лише одна держава у світі – Російська Федерація", – підкреслив він.

Міністр додав, що російськомовні громадяни Молдови добре почуваються тут, їхні конституційні права та основні свободи дотримуються, "на відміну, на жаль, від Російської Федерації".

Нагадаємо, Озеров пригрозив владі Молдови реакцією з боку Москви у разі спроби силового врегулювання придністровського питання.

"Ми розглядаємо всі варіанти, всі сценарії, включаючи малоймовірні. Але навіть якщо вони малоймовірні сьогодні, завтра це може бути інша історія", – заявив російський дипломат, відповідаючи на питання про можливу ескалацію напруженості між Молдовою і Придністров’ям.

При цьому можливі "негативні наслідки" від такого кроку Озеров переклав на керівництво Молдови.

Варто зазначити, що нещодавно Молдова оголосила персонами нон грата представників командування оперативної групи російських військ (ОГРВ), незаконно розміщеної у невизнаному Придністров'ї.

