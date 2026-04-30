Назначенный посол РФ угрожал Молдове из-за Приднестровья, в МИД отреагировали

Глава МИД Молдовы Михай Попшой отреагировал на заявления назначенного посла РФ Олега Озерова, который сказал, что Москва будет защищать своих граждан в Приднестровском регионе "всеми доступными средствами" в случае силового сценария урегулирования конфликта.

Об этом сообщает NewsMaker.

Попшой расценил заявление российского дипломата как часть гибридной войны России против Молдовы, посоветовав ему сосредоточиться на своих непосредственных обязанностях.

"Господину Озерову мы рекомендуем сосредоточиться на дипломатической деятельности, ведь не молдовские дроны нарушают воздушное пространство России, а российские (нарушают пространство Молдовы. – Ред.). Не молдовские войска находятся на территории Российской Федерации, а российские войска незаконно размещаются на территории Молдовы уже более 30 лет. И суверенитет нашей страны и нейтралитет подрывает только одно государство в мире – Российская Федерация", – подчеркнул он.

Министр добавил, что русскоязычные граждане Молдовы хорошо себя чувствуют здесь, их конституционные права и основные свободы соблюдаются, "в отличие, к сожалению, от Российской Федерации".

Напомним, Озеров пригрозил властям Молдовы реакцией со стороны Москвы в случае попытки силового урегулирования приднестровского вопроса.

"Мы рассматриваем все варианты, все сценарии, включая маловероятные. Но даже если они маловероятны сегодня, завтра это может быть другая история", – заявил российский дипломат, отвечая на вопрос о возможной эскалации напряженности между Молдовой и Приднестровьем.

При этом возможные "негативные последствия" от такого шага Озеров переложил на руководство Молдовы.

Стоит отметить, что недавно Молдова объявила персонами нон грата представителей командования оперативной группы российских войск (ОГРВ), незаконно размещенной в непризнанном Приднестровье.

Подробнее читайте материал "Европейской правды": Внешнее управление и экономическое давление: как Молдова планирует возвращать Приднестровье.