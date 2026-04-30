Президент Литвы подписал законы о двух военных полигонах

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал закон о создании военного полигона в Сувальском коридоре и расширении еще одного.

В четверг Науседа объявил, что подписал недавно принятый парламентом закон о создании военного полигона "Капчямистис" в Лаздийском районе – в так называемом Сувальском коридоре, а также о расширении полигона в Таураге недалеко от границы с Калининградской областью РФ.

"Это наши четкие политические решения для усиления нашей обороноспособности и последовательного содействия коллективной обороне НАТО", – прокомментировал президент.

Литовский парламент поддержал законопроект о создании полигона "Капчямистис" неделю назад, 23 апреля.

Принятие проекта сопровождалось спорами и сопротивлением части общества. Так, 14 апреля в Вильнюсе несколько сотен человек вышли на протест против создания полигона, аргументируя это защитой природы.

Напомним, так называемый Сувальский коридор – узкая полоса территорий Литвы и Польши между Беларусью и Калининградской областью РФ – считается очень вероятным направлением атаки в случае войны с Россией, поскольку это позволило бы россиянам обрезать все сухопутные логистические пути из Центральной Европы в Балтию и упростить себе логистику в Калининград.