Бельгія планує взяти під свій контроль атомні реактори французького енергогіганта

Федеральний уряд Бельгії розпочинає переговори з французьким енергетичним гігантом Engie з метою купівлі активів бельгійських атомних електростанцій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє VRT.

Уряд хоче зберегти в експлуатації якомога більше електростанцій якомога довше, але переговори з цього питання з оператором Engie були дуже складними.

Бельгія має сім атомних реакторів, два з них досі працюють і термін дії їхніх ліцензій нещодавно було продовжено до 2035 року. Уряд цілком може захотіти продовжити їх ще на деякий час.

Інші реактори були зупинені в період з 2022 по 2025 рік. Компанія Engie неодноразово попереджала, що їх повторне запущення зараз буде дуже складним з практичного погляду і потребуватиме значних коштів та часу. Проте ідея цього вже деякий час розглядається в уряді.

Engie та уряд домовилися призупинити всі роботи з виведення реакторів з експлуатації до укладення угоди.

Мета полягає в тому, щоб до 1 жовтня досягти угоди про передачу активів. На практиці це стосується реакторів, персоналу, усіх дочірніх компаній, що займаються атомною енергетикою, а також усіх активів і зобов’язань, включаючи зобов’язання, пов’язані з виведенням з експлуатації та зупинкою.

"Цей уряд робить ставку на безпечну, доступну та сталу енергетику, що передбачає меншу залежність від імпорту викопного палива та більший контроль над власним енергопостачанням", – заявив глава уряду Барт де Вевер у соцмережі Х.

Нагадаємо, Європейський Союз застерігає держави-члени від поспішного виходу з ядерної енергетики та передчасного закриття атомних електростанцій на тлі енергетичної кризи, спричиненої війною на Близькому Сході.