Бельгия планирует взять под свой контроль атомные реакторы французского энергогиганта

Федеральное правительство Бельгии начинает переговоры с французским энергетическим гигантом Engie с целью покупки активов бельгийских атомных электростанций.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает VRT.

Правительство хочет сохранить в эксплуатации как можно больше электростанций как можно дольше, но переговоры по этому вопросу с оператором Engie были очень сложными.

Бельгия имеет семь атомных реакторов, два из них до сих пор работают и срок действия их лицензий недавно был продлен до 2035 года. Правительство вполне может захотеть продлить их еще на некоторое время.

Другие реакторы были остановлены в период с 2022 по 2025 год. Компания Engie неоднократно предупреждала, что их повторный запуск сейчас будет очень сложным с практической точки зрения и потребует значительных средств и времени. Однако идея этого уже некоторое время рассматривается в правительстве.

Engie и правительство договорились приостановить все работы по выводу реакторов из эксплуатации до заключения соглашения.

Цель состоит в том, чтобы до 1 октября достичь соглашения о передаче активов. На практике это касается реакторов, персонала, всех дочерних компаний, занимающихся атомной энергетикой, а также всех активов и обязательств, включая обязательства, связанные с выводом из эксплуатации и остановкой.

"Это правительство делает ставку на безопасную, доступную и устойчивую энергетику, что предполагает меньшую зависимость от импорта ископаемого топлива и больший контроль над собственным энергоснабжением", – заявил глава правительства Барт де Вевер в соцсети Х.

Напомним, Европейский Союз предостерегает государства-члены от поспешного выхода из ядерной энергетики и преждевременного закрытия атомных электростанций на фоне энергетического кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке.