Украинцы стали меньше доверять гарантиям от США и Европы в случае повторного нападения РФ

Среди украинцев снизилось доверие к гарантиям безопасности и от Европы, и от США в случае повторного нападения России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

По данным опроса, если в начале года 59% украинцев ожидали, что в случае повторного нападения Европа окажет необходимую поддержку для отражения нападения, то сейчас – 52%.

При этом с 31% до 41% стало больше тех, кто не верит, что Европа окажет необходимую поддержку.

Вместе с этим все же пока среди украинцев больше тех, кто верит в гарантии безопасности от Европы.

В случае же США изменения более кардинальные. Если в январе наблюдался паритет тех, кто верит и нет, то сейчас, в апреле, большинство украинцев не верят, что США окажут необходимую поддержку.

Доля тех, кто не верит, выросла с 40% до 57%. И с 39% до 27% стало меньше тех, кто доверяет гарантиям безопасности от США.

Отдельно социологи отмечают, что в случае США по сравнению с Европой вдвое больше тех, кто засомневался и не смог ответить на вопрос – 16% против 7%.

Напомним, 25 марта президент Владимир Зеленский заявил, что США предлагают Киеву свои гарантии безопасности только в обмен на вывод украинских войск с неоккупированной части Донбасса.

После этого государственный секретарь США Марко Рубио назвал ложными слова украинского президента.

А Зеленский в свою очередь настаивает, что во время переговорного процесса США сигнализировали о готовности предоставить свои гарантии безопасности после того, как ВСУ выйдут с Донбасса.