Во Франции после масштабной кибератаки с кражей данных задержали 15-летнего юношу

Во Франции подозреваемым по делу о масштабной кибератаке и краже данных из электронных систем важного государственного агентства является 15-летний подросток.

Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом объявили в прокуратуре Парижа.

30 апреля прокурор Парижа объявил о задержании 15-летнего юнрши по подозрению в причастности к кибератаке 15 апреля, целью которой стало национальное агентство ANTS, отвечающее за выдачу различных документов в цифровом виде.

В результате кибератаки была похищена информация и персональные данные из около 12 млн учетных записей. Большой массив этих данных обнаружили выставленным на продажу в "даркнете" от хакера под псевдонимом „breach3d". В итоге следователи вышли на подростка, который вероятно действовал под этим прозвищем.

"25 апреля взяли под стражу 15-летнего несовершеннолетнего, которого подозревают в содействии утечке данных", – заявил прокурор.

По статьям обвинений предусматриваются санкции до 7 лет лишения свободы и до 300 тысяч евро штрафа.

В Молдове недавно сообщали о масштабной кибератаке на базу медицинских данных, в Польше расследуют кибератаку на Варшавский университет.