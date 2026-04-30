Жена Санчеса пожаловалась на блогера, пытавшегося расспросить ее о коррупционном деле

Жена премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес подала жалобу в правоохранительные органы на ультраправого политического активиста и инфлюенсера за то, что он якобы "напал" на нее с вопросами о коррупционном деле.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

В видео, которое инфлюенсер Вито Килес опубликовал в соцсетях, видно, как он подходит к Гомес в кафе и идет за ней на улицу, чтобы расспросить ее об этом деле, несмотря на то, что две женщины силой оттягивали его от жены Санчеса, пока она садилась в такси.

🔴 #URGENTE | Encuentro a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y me agreden al preguntarle por su corrupción. – Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) April 29, 2026

После этого инцидента Гомес подала жалобу в правоохранительные органы на Килеса за то, что он якобы "напал" на нее.

Члены правительства Испании решительно осудили такое поведение инфлюенсера, впрочем, пресс-секретарь Народной партии страны Эстер Муньос заявила, что Килес "также является жертвой" из-за действий женщин, которые не давали ему приблизиться к Гомес.

Также она отметила, что "понимает, что есть журналисты, которые хотят задать вопросы".

Как известно, 13 апреля судья Хуан Карлос Пейнадо выдвинул обвинения против Гомес в злоупотреблении влиянием и взяточничестве.

После этого в Испании разгорелся ожесточенный политический конфликт между рядом министров и судебной властью из-за выдвинутых обвинений.

