В Іспанії розгорівся запеклий політичний конфлікт між низкою міністрів та судовою владою через висунуті звинувачення у корупції дружині прем’єр-міністра Педро Санчеса Бегоньї Гомес.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

У центрі суперечки лежить критика з боку міністра юстиції Фелікса Боланьоса на адресу мадридського судді у зв'язку з кримінальним переслідуванням Бегоньї Гомес за звинуваченнями, що включають розкрадання та зловживання службовим становищем.

Боланьос заявив, що суддя Хуан Карлос Пейнадо, який веде цю справу, "покрив ганьбою іспанських громадян і суддів", і звинуватив його в завданні "непоправної шкоди" системі правосуддя.

Через день до дискусії долучилися інші міністри, які представляють очолювану Санчесом Соціалістичну партію. Вони натякнули на політично мотивовану кампанію консерваторів проти найближчого оточення Санчеса, спрямовану на повалення його уряду меншості.

У середу Боланьос не відступив і підтвердив свої коментарі в іспанському парламенті, заявивши, що будь-яка "обґрунтована критика" судових рішень є законною.

У відповідь на це основні асоціації іспанських магістратів засудили те, що вони вважають кричущим втручанням виконавчої влади в судову.

Алехандро Вега, віцепрезидент Незалежного судового форуму (FJI), заявив Euractiv, що заяви міністра "невдалі".

"Незалежно від того, соромиться він цього чи ні, ці заяви негідні відповідального міністра юстиції", – додав суддя, закликавши політиків "проявляти розсудливість".

За словами Веги, критика з боку Боланьоса не тільки "підриває" довіру громадян до системи правосуддя, але й створює непрямий тиск на суддів, щоб ті виносили рішення у деяких гучних справах "певним чином".

У заяві Асоціації магістратів (APM) йдеться, що у правовій державі судові рішення "мають оскаржуватися через систему апеляцій та встановлені законом процесуальні канали, а не шляхом публічного приниження".

Асоціація магістратів імені Франсіско Віторії (AJFV) заявила, що коментарі Боланьоса є прямим ударом по "судовій незалежності" та "розподілу влади".

"Збереження довіри до системи правосуддя є першочерговим обов'язком", – заявили там.

У понеділок стало відомо, що суддя Хуан Карлос Пейнадо висунув звинувачення проти Бегоньї Гомес у зловживанні впливом та хабарництві. Тепер вона постане перед судом.

