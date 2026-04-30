Фінляндія до кінця весни офіційно доєднається до "коаліції дронів", де країнами-лідерами є Латвія та Британія.

Як повідомляє "Європейська правда", про це міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен сказав у коментарі Uutissuomalainen.

Хяккянен розкрив, що Фінляндія після тривалих розмірковувань вирішила приєднуватись до "коаліції дронів", до якої входять вже понад 20 країн, і це відбудеться найближчим часом.

"Це питання оцінювали торік і цьогоріч. Зараз я можу оголосити, що Фінляндія приєднається до "коаліції дронів" цієї весни… Ми обговорювали в уряді виділення більше ресурсів для підтримки України у сфері безпілотних систем. Завдяки цьому ми зможемо додати суттєве доповнення до європейської підтримки для України", – зазначив міністр.

Серед країн-учасниць коаліції – її співлідери Латвія і Британія, а також Литва, Естонія, Польща, Чехія, Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Італія, Люксембург, Нідерланди, Канада, Австралія і Нова Зеландія.

Раніше анонсували, що Латвія протягом 2026 року планує виділити на коаліцію дронів 15 млн євро.

Нещодавно оголосили, що Україна і Норвегія запускають перше спільне виробництво mid-strike дронів.



