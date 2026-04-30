Финляндия до конца весны официально присоединится к "коалиции дронов", где странами-лидерами являются Латвия и Великобритания.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сказал в комментарии Uutissuomalainen.

Хяккянен раскрыл, что Финляндия после длительных размышлений решила присоединяться к "коалиции дронов", в которую входят уже более 20 стран, и это произойдет в ближайшее время.

"Этот вопрос оценивали в прошлом году и в этом году. Сейчас я могу объявить, что Финляндия присоединится к "коалиции дронов" этой весной... Мы обсуждали в правительстве выделение больше ресурсов для поддержки Украины в сфере беспилотных систем. Благодаря этому мы сможем добавить существенное дополнение к европейской поддержке для Украины", – отметил министр.

Среди стран-участниц коалиции – ее солидеры Латвия и Великобритания, а также Литва, Эстония, Польша, Чехия, Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Ранее анонсировали, что Латвия в течение 2026 года планирует выделить на коалицию дронов 15 млн евро.

Недавно объявили, что Украина и Норвегия запускают первое совместное производство mid-strike дронов.