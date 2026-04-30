Іспанія назвала свою міграційну модель "міжнародним орієнтиром"

Міністерка з питань міграції Іспанії Ельма Саїс виступила на захист міграційної політики країни на тлі критики з боку лідерів ЄС щодо планів легалізації приблизно 500 тисяч нелегальних мігрантів.

Про це вона сказала в інтерв’ю Euronews, пише "Європейська правда".

Саїс заявила, що міграційна політика Іспанії є "майже державною політикою", зосередженою на інтеграції, співіснуванні та визнанні позитивного внеску мігрантів.

"Колись Іспанія була країною мігрантів. Сьогодні це країна можливостей", – сказала вона та підкреслила, що міграція є ключовим фактором економічного та соціального розвитку країни.

"Це люди, які вже перебувають серед нас. Проблема в тому, що наразі вони не мають ані прав, ані обов’язків", – сказала вона.

Також міністерка схарактеризувала міграційну політику Іспанії як міжнародний орієнтир, зазначивши, що кількість нелегальних прибуттів значно зменшилася за останні роки.

За її словами, це демонструє, що гуманітарний підхід може співіснувати з ефективним управлінням міграцією.

Як відомо, 14 квітня прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що уряд затвердить королівський декрет про легалізацію приблизно пів мільйона іммігрантів, та що він вважає цей крок потрібним і правильним.

Раніше повідомляли, що Єврокомісія має застереження щодо планів Іспанії, оскільки це може суперечити чинній міграційній політиці ЄС.