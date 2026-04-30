Испания назвала свою миграционную модель "международным ориентиром"

Министр по вопросам миграции Испании Эльма Саис выступила в защиту миграционной политики страны на фоне критики со стороны лидеров ЕС в отношении планов легализации около 500 тысяч нелегальных мигрантов.

Об этом она сказала в интервью Euronews, пишет "Европейская правда".

Саис заявила, что миграционная политика Испании является "почти государственной политикой", сосредоточенной на интеграции, сосуществовании и признании положительного вклада мигрантов.

"Когда-то Испания была страной мигрантов. Сегодня это страна возможностей", – сказала она и подчеркнула, что миграция является ключевым фактором экономического и социального развития страны.

"Это люди, которые уже находятся среди нас. Проблема в том, что сейчас у них нет ни прав, ни обязанностей", – сказала она.

Также министр охарактеризовала миграционную политику Испании как международный ориентир, отметив, что количество нелегальных прибытий значительно уменьшилось за последние годы.

По ее словам, это демонстрирует, что гуманитарный подход может сосуществовать с эффективным управлением миграцией.

Как известно, 14 апреля премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что правительство утвердит королевский указ о легализации около полумиллиона иммигрантов, и что он считает этот шаг необходимым и правильным.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия имеет оговорки относительно планов Испании, поскольку это может противоречить действующей миграционной политике ЕС.