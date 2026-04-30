Трамп посоветовал Стармеру вести себя "как король Британии" для достижения лучших результатов

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не знает, поможет ли государственный визит короля Чарльза III улучшить его отношения с премьер-министром Киром Стармером.

Об этом он сказал в интервью Sky News, пишет "Европейская правда".

Трамп заявил, что ему нравится Стармер, хотя и считает, что премьер Великобритании "допустил трагическую ошибку в вопросе иммиграции и трагическую ошибку в вопросе энергетики".

Он отметил, что не знает, поможет ли государственный визит короля Великобритании улучшить его отношения с премьер-министром страны.

"Я не могу дать вам ответ на этот вопрос", – сказал он.

Также Трамп считает, что Стармеру стоит научиться действовать так, как действует король Великобритании.

"Ваш премьер-министр должен научиться действовать так, как действует он (король, – Ред.), и тогда у него все получится гораздо лучше", – заявил американский президент.

Кроме того, Трамп похвалил речь британского короля перед Конгрессом США.

"Я считаю, что он был фантастическим. Это была блестящая речь. Она была произнесена великолепно, с тем прекрасным акцентом, который у него есть. Я считаю, что это было фантастично со всех сторон", – добавил президент США.

Президент США с самого начала войны в Иране направил волну критики на Великобританию и Стармера за первоначальное решение не предоставлять американским самолетам доступ на авиабазы Диего-Гарсия и Фэрфорд для нанесения ударов по Ирану.

Трамп намекнул, что он может пересмотреть прошлогоднее торговое соглашение и предложить Лондону худшие условия на фоне своего разочарования тем, что, по его мнению, Великобритания не оказала достаточной поддержки его войне с Ираном.

Недавно Стармер заявил, что не собирается уступать американскому президенту в вопросе войны в Иране, несмотря на намеки на возможное изменение торгового соглашения между странами.