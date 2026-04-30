Трамп отменил торговые ограничения на виски между Шотландией и штатом Кентукки

Президент США Дональд Трамп заявил об отмене пошлин и торговых ограничений на виски, связанных с торговлей между Шотландией и американским штатом Кентукки, после визита короля и королевы Великобритании в США.

Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social, передает "Европейская правда".

По его словам, решение было принято в знак уважения к визиту короля и королевы Великобритании в Белый дом.

Трамп отметил, что изменения коснутся сотрудничества в производстве виски и бурбона.

"Люди давно хотели этого, поскольку между странами существовала значительная торговля, особенно связанная с использованием деревянных бочек. Король и королева заставили меня сделать то, чего никто другой не смог сделать, даже почти не прося! Это большая честь – иметь их обоих в США", – добавил он.

В тот же день Трамп посоветовал британскому премьер-министру Киру Стармеру действовать "как король Британии" для достижения лучших результатов в отношениях с американским президентом.

Ранее Трамп намекнул, что он может пересмотреть прошлогоднее торговое соглашение и предложить Лондону худшие условия на фоне своего разочарования тем, что, по его мнению, Великобритания не оказала достаточной поддержки его войне с Ираном.

А Стармер заявил, что не собирается уступать американскому президенту в вопросе войны в Иране, несмотря на намеки на возможное изменение торгового соглашения между странами.