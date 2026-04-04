У Сенаті вимагають пояснень щодо візиту групи підсанкційних російських депутатів

У Сенаті США вимагають в адміністрації президента Дональда Трампа надати пояснення щодо допуску в країну делегації підсанкційних депутатів РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідного листа опублікував журналіст Остап Яриш.

Лист від імені сенатського комітету із закордонних справ за підписами сенаторки-демократки Джин Шахін, яка входить до комітету із закордонних справ, та очільника комітету з питань збройних сил, республіканця Роджера Вікера, датований 3-м квітня.

Senators @SenatorShaheen and @SenatorWicker sent a letter to @SecRubio and @SecScottBessent demanding answers about the sanctioned Russian delegation's visit to DC:



Він адресований держсекретарю Марко Рубіо та міністру фінансів Скотту Бессенту.

Сенатори висловили стурбованість візитом до США російських депутатів та їхніми зустрічами з членами Палати представників і американськими посадовцями, попри те, що вони перебувають під санкціями США.

"Як вам відомо, Держдума – на відміну від Конгресу США – не є окремою і рівноправною гілкою влади. Її члени включають осіб, підпорядкованих Кремлю, які здійсниил численні кібератаки проти американців і сприяли скоєню воєннхи злочинів проти українських цивільних. Показово, що зараз вони допомагаютьІрану завдавати ударів по американських військових і диломатах на Близькому Сході. Ця делегація прибула до США з однією метою – просувати стратегічні цілі Кремля, у тому числі збирати додаткові корисні розвіддані.

Сенатори наголошують, що візит відбувся тоді, коли наміри Росії не викликають жодних сумнівів – наводячи аргументи про допомогу Ірану, а також дані європейських розвідок, що у найближчі роки Росія розглядє напад на одну з країн НАТО,. "І Путін дав зрозуміти, що якийсь мир для України – ілюзія. Його єдині амбіції щодо України – це припинити її існування", – наголошують сенатори.

Вони окремо зупинилися на особах, включених у склад делегації. Зокрема, нагадали, що депутат Вячеслав Ніконов кілька років тому на російському телебачення називав США і НАТО "Четвертим Рейхом", а Міхаіл Дєлягін схвалвював нищення української енергетичнї інфраструктури.

"Для Конгресу і громадськості важливо розуміти масшатаби дій російської делегації тут, у США, та який доступ вони могли мати до чутливої інформації", – наголошують сенатори.

Вони просять Рубіо і Бессента роз’яснити, яким є офіційне обгрунтування для тимчасового зняття санкцій щодо членів російської делегації, і чи були для цього встановлені будь-які обмеження або умови; чому літаку російської делегації дозволили сісти у США і яких заходів безпеки вживали в аеропорту; які зустрічі делегація мала з американськими посадовцями.

Також вони просять надати повний перелік усіх осіб, які прибули з Російської Федерації, включно з усіма пасажирами літака, та запитують, чи контррозвідка перевірила усіх осіб, які прибули до США.

Візит делегації Росії до Капітолію США, організований офісом одіозної членкині Палати представників від Республіканської партії Анни Пауліни Луни минулого тижня, одразу ж викликав різку критику з боку американських законодавців, які підтримують Україну.

