В Сенате США требуют у администрации президента Дональда Трампа предоставить объяснения относительно допуска в страну делегации подсанкционных депутатов РФ.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее письмо опубликовал журналист Остап Яриш.

Письмо от имени сенатского комитета по иностранным делам за подписями сенатора-демократа Джин Шахин, которая входит в комитет по иностранным делам, и главы комитета по вопросам вооруженных сил, республиканца Роджера Уикера, датированное 3-м апреля.

Он адресован госсекретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту.

Сенаторы выразили обеспокоенность визитом в США российских депутатов и их встречами с членами Палаты представителей и американскими чиновниками, несмотря на то, что они находятся под санкциями США.

"Как вам известно, Госдума – в отличие от Конгресса США – не является отдельной и равноправной ветвью власти. Ее члены включают лиц, подчиненных Кремлю, которые совершили многочисленные кибератаки против американцев и способствовали совершению военных преступлений против украинских гражданских. Показательно, что сейчас они помогают Ирану наносить удары по американским военным и диломатам на Ближнем Востоке. Эта делегация прибыла в США с одной целью – продвигать стратегические цели Кремля, в том числе собирать дополнительные полезные разведданные.

Сенаторы отмечают, что визит состоялся тогда, когда намерения России не вызывают никаких сомнений – приводя аргументы о помощи Ирану, а также данные европейских разведок, что в ближайшие годы Россия рассматривает нападение на одну из стран НАТО. "И Путин дал понять, что какой-то мир для Украины – иллюзия. Его единственные амбиции в отношении Украины – это прекратить ее существование", – отмечают сенаторы.

Они отдельно остановились на лицах, включенных в состав делегации. В частности, напомнили, что депутат Вячеслав Никонов несколько лет назад на российском телевидении называл США и НАТО "Четвертым Рейхом", а Михаил Делягин одобрял уничтожение украинской энергетической инфраструктуры.

"Для Конгресса и общественности важно понимать масшатабы действий российской делегации здесь, в США, и какой доступ они могли иметь к чувствительной информации", – отмечают сенаторы.

Они просят Рубио и Бессента разъяснить, каким является официальное обоснование для временного снятия санкций в отношении членов российской делегации, и были ли для этого установлены какие-либо ограничения или условия; почему самолету российской делегации позволили сесть в США и какие меры безопасности принимали в аэропорту; какие встречи делегация имела с американскими чиновниками.

Также они просят предоставить полный перечень всех лиц, прибывших из Российской Федерации, включая всех пассажиров самолета, и спрашивают, проверила ли контрразведка всех лиц, прибывших в США.

Визит делегации России в Капитолий США, организованный офисом одиозного члена Палаты представителей от Республиканской партии Анны Паулины Луны на прошлой неделе, сразу же вызвал резкую критику со стороны американских законодателей, которые поддерживают Украину.

