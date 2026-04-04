У Сенаті висловлюються проти нових коштів на кампанію проти Ірану без оголошення війни

Сенатор-республіканець Джон Кьортіс заявив, що не згоден голосувати за додаткове фінансування на військову кампанію проти Ірану, поки Конгрес офіційно не проголосував за оголошення війни.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Сенатор Кьортіс у п’ятницю заявив у своїх соцмережах, що не може голосувати за додаткове фінансування на продовження кампанії проти Ірану, якщо Конгрес перед цим офіційно не проголосує за оголошення війни.

"Хоча я виступаю за підтримання нашої готовності та поповнення складів, я не можу підтримати фінансування на подальші військові операції, поки немає офіційного оголошення війни від Конгресу", – написав він.

"Я підтримую дії президента, спрямовані на захист наших національних безпекових інтересів на Близькому Сході. Проте ми маємо чітко зважати на історію і на Конституцію", – наголошує сенатор.

Перед цим у лавах республіканців вже лунали скептичні голоси щодо того, чи витрачати ще велетенські обсяги коштів на війну проти Ірану. Декілька республіканців дали зрозуміти, що не хочуть підтримувати додаткове фінансування, якщо не побачать чіткої стратегії Білого дому.

Раніше повідомляли, що Пентагон звернувся до Білого дому з проханням схвалити звернення до Конгресу про виділення понад 200 млрд доларів на фінансування війни в Ірані.

Також повідомляють, що президент ДональдТрамп планує збільшення оборонного бюджету до 1,5 трильйона доларів.





