WP: Пентагон просить ще $200 млрд на війну з Іраном

Пентагон звернувся до Білого дому з проханням схвалити звернення до Конгресу про виділення понад $200 мільярдів на фінансування війни в Ірані.

Про це стало відомо виданню The Washington Post, повідомляє "Європейська правда".

Ця сума значно перевищить витрати на масштабну кампанію повітряних ударів, яку адміністрація проводила дотепер. Троє осіб, обізнаних у справі, підтвердили, що Міністерство оборони прагне отримати пакети такого розміру.

Залишається незрозумілим, яку суму Білий дім зрештою попросить затвердити Конгрес. Деякі посадовці Білого дому не вважають, що запит Пентагону має реалістичні шанси на затвердження в Конгресі, зазначив високопосадовець адміністрації.

За словами цього посадовця та трьох інших осіб, протягом останніх двох тижнів Пентагон висунув кілька різних пропозицій щодо фінансування.

Запит, ймовірно, викличе серйозну політичну битву в Конгресі, оскільки громадська підтримка цих зусиль залишається млявою, а демократи висловлюють різку критику.

Республіканці висловили підтримку майбутньому додатковому запиту, але не визначилися з законодавчою стратегією і не знайшли чіткого шляху для подолання порогу в 60 голосів у Сенаті.

Президент США Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії обіцяв покласти край американському авантюризму за кордоном і часто критикував адміністрацію Байдена за обсяг коштів, затверджених для фінансування війни в Україні.

За даними ЗМІ, в адміністрації Трампа обговорюють варіанти відправки наземних військ в Іран.

Зокрема, йдеться про можливість відправлення сухопутних військ на острів Харг в Ірані, який є основним пунктом для 90% експорту нафти країни.

Трамп заявляє, що не боїться повторення "в’єтнамського сценарію" у разі початку наземної військової операції в Ірані.

