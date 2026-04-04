В Сенате высказываются против новых средств на кампанию против Ирана без объявления войны

Сенатор-республиканец Джон Кертис заявил, что не согласен голосовать за дополнительное финансирование на военную кампанию против Ирана, пока Конгресс официально не проголосовал за объявление войны.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

"Хотя я выступаю за поддержание нашей готовности и пополнение складов, я не могу поддержать финансирование на дальнейшие военные операции, пока нет официального объявления войны от Конгресса", – написал он.

"Я поддерживаю действия президента, направленные на защиту наших национальных интересов безопасности на Ближнем Востоке. Однако мы должны четко учитывать историю и Конституцию", – отмечает сенатор.

Перед этим в рядах республиканцев уже звучали скептические голоса относительно того, тратить ли дополнительные огромные суммы на войну против Ирана. Несколько республиканцев дали понять, что не хотят поддерживать дополнительное финансирование, если не увидят четкой стратегии Белого дома.

Ранее сообщалось, что Пентагон обратился к Белому дому с просьбой одобрить обращение к Конгрессу о выделении более 200 млрд долларов на финансирование войны в Иране.

Также сообщают, что президент ДональдТрамп планирует увеличение оборонного бюджета до 1,5 триллиона долларов.