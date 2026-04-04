У Гельсінкі сталась велика пожежа на парковці під житловим будинком

У столиці Фінляндії Гельсінкі в ніч проти суботи сталась велика пожежа на пармайданчику поруч з житловим будинком.

Про це повідомляє Yle.

Пожежа сталася серед ночі біля багатоповерхівки в одному з житлових кварталів Гельсінкі. На паркмайданчику під навісом були запарковані вісім автомобілів, до часу приїзду пожежно-рятувальної служби усі вони були охоплені полум’ям. Ще кілька автомобілів неподалік отримали пошкодження під впливом високої температури від пожежі.

Фото від свідка події / Yle

За словами місцевих мешканців, вони прокинулись від гулу пожежі та почали будити сусідів. Люди побоювались, що полум’я дотягнеться і до самого будинка. Автовласники ще неушкоджених авто повибігали надвір, щоб перегнати їх далі від вогню.

Повідомляють про одного постраждалого від токсичного диму.

У пожежно-рятувальній службі кажуть, що причина займання поки не встановлена, поліція почала розслідування.

Jani Saikko / Yle

