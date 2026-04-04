У Гельсінкі сталась велика пожежа на парковці під житловим будинком
Новини — Субота, 4 квітня 2026, 10:46 —
У столиці Фінляндії Гельсінкі в ніч проти суботи сталась велика пожежа на пармайданчику поруч з житловим будинком.
Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".
Пожежа сталася серед ночі біля багатоповерхівки в одному з житлових кварталів Гельсінкі. На паркмайданчику під навісом були запарковані вісім автомобілів, до часу приїзду пожежно-рятувальної служби усі вони були охоплені полум’ям. Ще кілька автомобілів неподалік отримали пошкодження під впливом високої температури від пожежі.
За словами місцевих мешканців, вони прокинулись від гулу пожежі та почали будити сусідів. Люди побоювались, що полум’я дотягнеться і до самого будинка. Автовласники ще неушкоджених авто повибігали надвір, щоб перегнати їх далі від вогню.
Повідомляють про одного постраждалого від токсичного диму.
У пожежно-рятувальній службі кажуть, що причина займання поки не встановлена, поліція почала розслідування.
У польській столиці Варшаві у Страсну п'ятницю загорівся 17-метровий хрест.
У Нідерландах тим часом просять 10 років позбавлення волі для чоловіка, якого вважають винуватцем великої пожежі в історичному центрі Арнема.