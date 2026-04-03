У Варшаві у Страсну п'ятницю загорівся 17-метровий хрест

У Страсну п’ятницю у Варшаві загорівся хрест, що стоїть перед костелом св. Максиміліана Кольбе.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Пожежа виникла в післяобідній час. Поліцейські швидко оточили територію навколо храму, а пожежники розпочали гасіння.

фото Miejski Reporter

За попередніми свідченнями очевидців, причиною загоряння могли стати свічки, поставлені перед хрестом. Їх було більше, ніж зазвичай – 2 квітня виповнилася 21-ша річниця смерті Папи Івана Павла II.

Хрест, який загорівся, має особливе історичне значення. Табличка, розміщена на ньому, повідомляє, що саме біля нього Іван Павло II відправив свою першу месу в Польщі під час паломництва 1979 року. Ця подія відбулася 2 червня на тодішній Площі Перемоги, нині площі Пілсудського у Варшаві.

17-метровий хрест всередині був дерев'яним, а зовні оббитий бляхою.

